Синоптики предупредили о тумане в Украине

В субботу, 26 октября, на территории Украины ожидается ухудшение видимости в связи с туманом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, утром 26 октября в Киеве и Киевской области, а также на остальной территории страны ожидается ухудшение видимости до 200-500 метров в связи с туманом.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что утром 26 октября в Киеве сохранится туман. Ожидалось ухудшение видимости до 200-500 метров. В связи с туманом был объявлен первый уровень опасности.

Также РБК-Украина сообщало, что погода в Украине на следующих выходных резко ухудшится. По словам синоптика Наталки Диденко, следующие выходные принесут морозы с мокрым снегом. Однако, выходные 26-27 октября еще будут теплыми, но с туманами.

Кроме того, в Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей.