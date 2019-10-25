Синоптики предупредили о густом тумане в Киеве

Водителям дали рекомендации на случай управления автомобилем
В пятницу, 25 октября, в Киеве будет наблюдаться туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Сообщается, что туман продержится на протяжении целого дня, а также утром в субботу.
"До конца суток 25 октября с сохранением ночью и утром 26 октября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов на случай управления автомобилем в тумане:
Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине на следующих выходных резко ухудшится, ожидаются морозы с мокрым снегом. Выходные будут еще теплыми, но с туманами.
Также РБК-Украина писало, что в Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей.