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Синоптики предупредили о густом тумане в Киеве

Новости » Общество    25.10.2019 - 13:52
Синоптики предупредили о густом тумане в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водителям дали рекомендации на случай управления автомобилем

В пятницу, 25 октября, в Киеве будет наблюдаться туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что туман продержится на протяжении целого дня, а также утром в субботу.

"До конца суток 25 октября с сохранением ночью и утром 26 октября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов на случай управления автомобилем в тумане:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине на следующих выходных резко ухудшится, ожидаются морозы с мокрым снегом. Выходные будут еще теплыми, но с туманами.

Также РБК-Украина писало, что в Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей.

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