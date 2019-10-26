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Синоптики предупредили о тумане в Украине

Новости » Общество    26.10.2019 - 08:42
Синоптики предупредили о тумане в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидается видимость 200-500 метров

В субботу, 26 октября, на территории Украины ожидается ухудшение видимости в связи с туманом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, утром 26 октября в Киеве и Киевской области, а также на остальной территории страны ожидается ухудшение видимости до 200-500 метров в связи с туманом.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что утром 26 октября в Киеве сохранится туман. Ожидалось ухудшение видимости до 200-500 метров. В связи с туманом был объявлен первый уровень опасности.

Также РБК-Украина сообщало, что погода в Украине на следующих выходных резко ухудшится. По словам синоптика Наталки Диденко, следующие выходные принесут морозы с мокрым снегом. Однако, выходные 26-27 октября еще будут теплыми, но с туманами.

Кроме того, в Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей.

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