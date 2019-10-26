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Синоптики попередили про туман в Україні

Новини » Суспільство    26.10.2019 - 08:42
Синоптики попередили про туман в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікується видимість 200-500 метрів

У суботу, 26 жовтня, на території України очікується погіршення видимості у зв'язку з туманом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, вранці 26 жовтня у Києві та Київській області, а також на іншій території країни очікується погіршення видимості до 200-500 метрів у зв'язку з туманом.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що вранці 26 жовтня у Києві утримається туман. Очікувалося погіршення видимості до 200-500 метрів. У зв'язку з туманом було оголошено перший рівень небезпеки.

Також РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні на наступних вихідних різко погіршиться. За словами синоптика Наталки Діденко, наступні вихідні принесуть морози з мокрим снігом. Однак, вихідні 26-27 жотвня ще будуть теплими, але з туманами.

Крім того, в Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей.

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