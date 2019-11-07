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Синоптики попередили про сильний туман в Україні

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 14:16
Синоптики попередили про сильний туман в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Туман очікується завтра на правобережжі

У п'ятницю, 8 листопада, на правобережній частині України очікується сильний туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що туман буде мати перший рівень небезпеки.

"Вночі та вранці, 8 листопада, на Правобережжі туман, видимість 200-500 м (перший рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського заявляли, що сильні тумани в Києві сприяли перезволоженню повітря і вимивання шкідливих домішок з атмосфери, тобто тумани зіграли корисну дію - зменшили рівень забруднення повітря в кінці тижня.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні завтра буде прохолодною через західний атмосферний фронт, температура повітря в деяких регіонах знизиться до +9. Також очікуються опади у західних і північних областях.

Крім цього, синоптик Наталка Діденко прогнозує підвищення температури повітря у найближчі вихідні.

Раніше синоптики попередили про підвищення рівня води у водоймах до 1,5 метра через дощі. Підвищення рівня води очікується в річках на заході України.

Завтра у Києві температура опуститься до +7 Завтра в Україні очікується дощ
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