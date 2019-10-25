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Синоптики попередили про густий туман у Києві

Новини » Суспільство    25.10.2019 - 13:52
Синоптики попередили про густий туман у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водіям дали рекомендації на випадок керування автомобілем

У п'ятницю, 25 жовтня, в Києві спостерігатиметься туман з видимістю 200-500 метрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що туман протримається протягом цілого дня, а також вранці в суботу.

"До кінця доби 25 жовтня з збереженням вночі та вранці 26 жовтня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (перший рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям дотримуватися наступних порад на випадок керування автомобілем у тумані:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні на наступних вихідних різко погіршиться, очікуються морози з мокрим снігом. Вихідні будуть теплими, але з туманами.

Також РБК-Україна писало, що в Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей.

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