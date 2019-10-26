Завтра в Украине ожидается туман и похолодание

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха ночью снизится до +4

Погода в Украине в воскресенье, 27 октября, будет прохладной, также ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Украинского Гидрометцентра в Facebook.

По данным украинских синоптиков, завтра ночью и утром стоит опять ожидать туман, лишь в северных областях туман будет местами. Осадки в воскресенье на территории Украины не прогнозируются.

Температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +18 градусов. На западе будет теплее, днем от +19 до +22. Ночью столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов, только на побережье морей сохранится температура до +12. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильного тумана международный аэропорт "Львов" отменил и задержал ряд авиарейсов. Некоторые рейсы были перенаправлены в международый аэропорт "Борисполь".

Также украинские синоптики предупреждали, что в течение 26 октября на всей территории Украины ожидается сильный туман. Видимость ухудшится до 200-500 метров. Туман также прогнозировался в Киеве и Киевской области.