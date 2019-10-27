ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про сильний туман

Новини » Суспільство    27.10.2019 - 08:36
Синоптики попередили про сильний туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видимість погіршиться до 200-500 метрів

У неділю, 27 жовтня, на більшості території України очікується туман, у зв'язку з чим погіршиться видимість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні на більшості території країни, окрім північних областей, очікується сильний туман. Через туман видимість погіршиться до 200-500 метрів.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попереджали, що 27 жовтня в Україні очікується туман та похолодання. Очікувалося, що вночі стовпчики термометрів місцями опустяться до +4 градусів, а вдень коливатимуться від +13 до +18.

Також РБК-Україна писало, що вчора через сильний туман міжнародний аеропорт "Львів" скасував та затримав ряд авіарейсів. Деякі рейси були перенаправлені до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Крім того, синоптик Наталка Діденко попереджала про погіршення погодних умов у деяких західних областях. Зокрема, очікується туман та похолодання. У Києві сьогодні буде тепла погода з туманом, але без опадів.

У Дніпропетровській області стався витік азоту В ДСНС виявили перевищення рівня забруднення повітря у ряді міст
Новини України КиївДСНСТуман
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся