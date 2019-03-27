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Синоптики предупредили о резкой смене погоды

Новости » Общество    27.03.2019 - 18:06
Синоптики предупредили о резкой смене погоды
Иллюстративное фото (Валентина Балабанова/РБК-Украина)

Ночью в Украине ожидаются заморозки

Погода в Украине завтра, 28 марта, ухудшиться, в некоторых районах ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По прогнозу синоптиков, в западных областях ожидается небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью и утром в большинстве областей Левобережья мокрый снег. На остальной территории без осадков. На дорогах северо-западной части местами гололедица.

Ветер северный, северо-западный, 7-12 м / с, в южных областях отдельные порывы 15-20 м / с.

Температура ночью до -5 градусов, в восточных областях, Приазовье и Крыму до -3. Днем в Украине до +9 ° тепла; в Карпатах ночью до -8, днем до 0 градусов.

Синоптики предупредили о резкой смене погоды

Напомним, сегодня днем в Киеве шел снег.  Синоптики предупреждали, что до конца дня порывы ветра 15-18 м / с.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине улучшится на выходных, 31 марта ожидается потепление до +18 градусов. По ее словам,  "сегодняшний мокрый снег отодвинется завтра на юг Украины. Именно в южной части в четверг есть вероятность незначительных осадков в виде мокрого снега".

В Киеве завтра ожидается мокрый снег с дождем, сильный ветер и максимально лишь +4,+5 градусов.

Диденко отмечает, что ухудшение погоды будет наблюдаться фактически один день. С четверга погода начнет выравниваться и в конце марта в Украине будет тепло и солнечно.

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