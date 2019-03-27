Синоптик рассказала, когда в Украине будет +18

Иллюстративное фото (УНИАН)

Потепление ожидается на выходных

Погода в Украине улучшится на выходных, 31 марта ожидается потепление до +18 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Синоптик сообщила, что на всей территории Украины в воскресенье потеплеет до +12+18 градусов, и будет светить солнце. Но пока что, завтра, холодный воздух будет доминировать.

Ближайшей ночью ожидается 0-5 градусов мороза, а днем максимально только +4-9 градусов, на Западе +6-11 градусов.

"Сегодняшний мокрый снег отодвинется завтра на юг Украины. Именно в южной части в четверг есть вероятность незначительных осадков в виде мокрого снега", - написала Диденко.

Также она сообщила, что в большинстве областей Украины не ожидаются осадки 28 марта. Тогда как в западных областях пройдут небольшие дожди.

"В Киеве завтра без осадков и холодно. Ночью 0-3 градуса мороза, днем за счет солнечных прояснений потеплеет до +5+8 градусов. С пятницы начнет теплеть и уже в субботу и в день выборов, 31 марта, для украинцев будет прекрасная погода - солнечная и теплая", - добавила синоптик.

РБК-Украина писало, что днем 27 марта в погода в Киеве усложнится, ожидается мокрый снег. В течение дня в столице будет облачно. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура +2-5 градусов.

Напомним, 27 марта в Украине ожидается сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание. Лишь на востоке и юго-востоке Украины будет теплее, +5+11 градусов и дождь.