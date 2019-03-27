Киев засыпает снегом

Фото: снегопад в Киеве (РБК-Украина)

В некоторых районах Киева идет сильный снег

Погода в Киеве сегодня, 27 марта, ухудшилась, в частности, в некоторых районах идет сильный снег. Об этом сообщает РБК-Украина.

По состоянию на 27 марта 15:14 в Киеве начался сильный снегопад.

Весна іде, красу несе Опубліковано Oleg Gryshchak Середа, 27 березня 2019 р.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайшие часы и до конца дня порывы ветра 15-18 м / с.

Фото: снегопад в Киеве (РБК-Украина)

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине улучшится на выходных, 31 марта ожидается потепление до +18 градусов. По ее словам, "сегодняшний мокрый снег отодвинется завтра на юг Украины. Именно в южной части в четверг есть вероятность незначительных осадков в виде мокрого снега".

РБК-Украина писало, что днем 27 марта в погода в Киеве усложнится, ожидается мокрый снег. В течение дня в столице будет облачно. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура +2-5 градусов.

Напомним, 27 марта в Украине ожидается сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание. Лишь на востоке и юго-востоке Украины будет теплее, +5+11 градусов и дождь.

Ночью ожидается похолодание до -3 градусов, а днем до +3+6 градусов. Лишь на востоке и юго-востоке Украины будет теплее, +5+11 градусов и дождь.

В Киеве завтра ожидается мокрый снег с дождем, сильный ветер и максимально лишь +4,+5 градусов.

Диденко отмечает, что ухудшение погоды будет наблюдаться фактически один день. С четверга погода начнет выравниваться и в конце марта в Украине будет тепло и солнечно.

Добавим, в Киеве в понедельник днем, 27 марта, образовались многочисленные пробки на дорогах.