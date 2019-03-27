Киев засыпает снегом

В некоторых районах Киева идет сильный снег
Погода в Киеве сегодня, 27 марта, ухудшилась, в частности, в некоторых районах идет сильный снег. Об этом сообщает РБК-Украина.
По состоянию на 27 марта 15:14 в Киеве начался сильный снегопад.
Весна іде, красу несеОпубліковано Oleg Gryshchak Середа, 27 березня 2019 р.
По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайшие часы и до конца дня порывы ветра 15-18 м / с.
Фото: снегопад в Киеве (РБК-Украина)
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине улучшится на выходных, 31 марта ожидается потепление до +18 градусов. По ее словам, "сегодняшний мокрый снег отодвинется завтра на юг Украины. Именно в южной части в четверг есть вероятность незначительных осадков в виде мокрого снега".
РБК-Украина писало, что днем 27 марта в погода в Киеве усложнится, ожидается мокрый снег. В течение дня в столице будет облачно. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура +2-5 градусов.
Напомним, 27 марта в Украине ожидается сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание. Лишь на востоке и юго-востоке Украины будет теплее, +5+11 градусов и дождь.
Ночью ожидается похолодание до -3 градусов, а днем до +3+6 градусов. Лишь на востоке и юго-востоке Украины будет теплее, +5+11 градусов и дождь.
В Киеве завтра ожидается мокрый снег с дождем, сильный ветер и максимально лишь +4,+5 градусов.
Диденко отмечает, что ухудшение погоды будет наблюдаться фактически один день. С четверга погода начнет выравниваться и в конце марта в Украине будет тепло и солнечно.
Добавим, в Киеве в понедельник днем, 27 марта, образовались многочисленные пробки на дорогах.