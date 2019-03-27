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Синоптики попередили про різку зміну погоди

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 18:06
Синоптики попередили про різку зміну погоди
Ілюстративне фото (Валентина Балабанова/РБК-Україна)

Вночі в Україні очікуються заморозки

Погода в Україні завтра, 28 березня, погіршитися, в деяких районах очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За прогнозом синоптиків, у західних областях очікується невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, вночі та вранці у більшості областей Лівобережжя мокрий сніг. На решті території без опадів. На дорогах північно-західної частини подекуди ожеледиця.

Вітер північний, північно-західний, 7-12 м / с, у південних областях окремі пориви 15-20 м / с.

Температура вночі до -5 градусів, у східних областях, Приазов'ї та Криму до -3. Вдень в Україні до +9 ° тепла; в Карпатах вночі до -8, вдень до 0 градусів.

Синоптики попередили про різку зміну погоди

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві йшов сніг. Синоптики попереджали, що до кінця дня пориви вітру 15-18 м / с.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода в Україні покращиться на вихідних, 31 березня очікується потепління до +18 градусів. За її словами, "сьогоднішній мокрий сніг відсунеться завтра на південь України. Саме в південній частині в четвер є ймовірність незначних опадів у вигляді мокрого снігу".

У Києві завтра очікується мокрий сніг з дощем, сильний вітер і максимально лише +4,+5 градусів.

Діденко зазначає, що погіршення погоди буде спостерігатися фактично один день. З четверга погода почне вирівнюватися і в кінці березня в Україні буде тепло і сонячно.

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Синоптик розповіла, коли в Україні буде +18 Сьогодні у Києві очікується мокрий сніг
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