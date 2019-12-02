Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине 2 декабря резко ухудшится, выпадет снег высотой 3-8 сантиметров в западных областях и 10-20 сантиметров - в Карпатах. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 сантиметров. В Карпатах значительный снег образования снежного покрова высотой 10-20 сантиметров. На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

"Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - добавили в ГСЧС.

Напомним, синоптики предупреждали, что сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях стоит ожидать сильных осадков в виде мокрого снега. Днем температура воздуха на западе будет держаться в пределах 0...+2 градусов, в южных областях воздух прогреется до +3...+8 градусов. В центральных, восточных и северных областях днем от +1 до -1. Ночью термометры опустятся до -3...-6 градусов.

В свою очередь, синоптик Наталка Диденко отмечала, что первые числа декабря будут холодными, но 4-5 декабря потеплеет.

Как сообщалось, средняя месячная температура декабря 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средних многолетних значениях.