Сегодня на западе Украины будет идти мокрый снег

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, ночью похолодает до -5

Погода в Украине сегодня, 2 декабря, принесет мокрый снег в западные, Житомирскую и Винницкую области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях стоит ожидать сильных осадков в виде мокрого снега. На остальной территории будет сухо и преимущественно солнечно.

Днем температура воздуха на западе будет держаться в пределах 0...+2 градусов, в южных областях воздух прогреется до +3...+8 градусов. В центральных, восточных и северных областях днем от +1 до -1. Ночью термометры опустятся до -3...-6 градусов.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня снега не прогнозируют, однако днем будет прохладно. Температура воздуха будет колебаться от +1 до -1, а ночью термометры киевлян покажут до -3...-5 градусов. Ожидается южный ветер до 10 м/с.

Напомним, ранее в Гидрометцентрн спрогнозировали погоду на первые дни недели. Во вторник, 3 декабря, все регионы Украины засыплет снегом, однако ближе к выходным осадки сохранятся лишь в восточных и некоторых центральных областях.