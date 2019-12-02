ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сегодня на западе Украины будет идти мокрый снег

Новости » Общество     02.12.2019 - 08:00
Сегодня на западе Украины будет идти мокрый снег
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, ночью похолодает до -5

Погода в Украине сегодня, 2 декабря, принесет мокрый снег в западные, Житомирскую и Винницкую области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях стоит ожидать сильных осадков в виде мокрого снега. На остальной территории будет сухо и преимущественно солнечно.

Днем температура воздуха на западе будет держаться в пределах 0...+2 градусов, в южных областях воздух прогреется до +3...+8 градусов. В центральных, восточных и северных областях днем от +1 до -1. Ночью термометры опустятся до -3...-6 градусов.

Сегодня на западе Украины будет идти мокрый снег

Прогноз в Киеве

В столице сегодня снега не прогнозируют, однако днем будет прохладно. Температура воздуха будет колебаться от +1 до -1, а ночью термометры киевлян покажут до -3...-5 градусов. Ожидается южный ветер до 10 м/с.

Сегодня на западе Украины будет идти мокрый снег

Напомним, ранее в Гидрометцентрн спрогнозировали погоду на первые дни недели. Во вторник, 3 декабря, все регионы Украины засыплет снегом, однако ближе к выходным осадки сохранятся лишь в восточных и некоторых центральных областях.

На следующей неделе Украину засыплет снегом В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине
Новости Украины Гидрометцентрснег
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь