Синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні 2 грудня різко погіршиться, випаде сніг висотою 3-8 сантиметрів у західних областях та 10-20 сантиметрів - у Карпатах. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 сантиметрів. В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 сантиметрів. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

"Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні у західних, Житомирській та Вінницькій областях варто чекати сильних опадів у вигляді мокрого снігу. Вдень температура повітря на заході триматиметься в межах 0...+2 градусів, у південних областях повітря прогріється до +3...+8 градусів. У центральних, східних та північних областях вдень від +1 до -1. Вночі термометри опустяться до -3...-6 градусів.

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко зазначала, що перші числа грудня будуть холодними, але 4-5 грудня потепліє.

Як повідомлялось, середня місячна температура грудня 2019 року в Україні становитиме від 4 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.