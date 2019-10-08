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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество    08.10.2019 - 08:15
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Завтра ночью заморозки в воздухе достигнут -5

Погода в Украине 9 и 10 октября резко ухудшится, ожидаются сильные заморозки, которые достигнут -5. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что завтра ночью в восточных, центральных, кроме Винницкой и южных, кроме Одесской, областях заморозки в воздухе достигнут от 0 до -5.

Также, по прогнозу синоптиков, ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы достигнут от 0 до -3.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра давали прогноз погоды на сегодня. Как отмечается, в западных областях резко похолодает до -10, а ночью ожидаются заморозки. Заморозки ночью также и в других областях, кроме восточных, Херсонской и Одесской.

Синоптики отмечают, что в Киеве сегодня тоже холодно, ночью ожидаются заморозки. Утро в столице холодное.

Кроме того, по данным синоптиков, сегодня ночью и утром в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму местами ожидается дождь.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, тепло в Украину вернется завтра, но ненадолго. Потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели. Таким образом, сегодня еще прохладно на улице.

На западе Украины сегодня похолодает Завтра в Украине ожидаются дожди
Новости Украины Погодазаморозки
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