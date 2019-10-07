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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

Новости » Происшествия    07.10.2019 - 10:49
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Воскресенье в Украине ожидается солнечным и теплым

Погода в Украине: со среды, 9 октября, постепенно начнет теплеть. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

Она подчеркнула, что потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели.

"Приятно сообщить, что воскресенье в Украине будет солнечным и теплым. В течение дня +15 +22 градуса, на северо-востоке +12 +16 градусов... Потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели. А вот в воскресенье будем радоваться солнцу и теплу", - написала синоптик.

Напомним, погода в Украине во вторник, 8 октября, будет холодной, ночью ожидаются морозы. Так, по словам Диденко, 8 октября в Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения.

Как писало РБК-Украина ранее, погода в Украине в понедельник ухудшится, ожидаются сильные заморозки, которые достигнут -6.

Добавим также, на выходных 27 и 28 сентября в Украине также наблюдалось ощутимое потепление. Днем 28 сентября температура воздуха составила до +15 +20 градусов, а 29 сентября - до +18 +24 градусов.

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