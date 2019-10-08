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На западе Украины сегодня похолодает

Новости » Общество    08.10.2019 - 08:00
На западе Украины сегодня похолодает
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях ожидается похолодание, днем температура воздуха достигнет +8+10, а ночью -1-3

Погода в Украина 8 октября ухудшится, ожидается похолодание во всех областях, а ночью заморозки до -4. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях ожидается похолодание, днем температура воздуха достигнет +8+10, а ночью -1-3. В частности, в Ивано-Франковской области ночью ожидаются заморозки до -4. В Житомирской и Винницкой областях также ночью будут заморозки.

На севере и в центре Украины будет переменная облачность, днем ожидается +8+11, а ночью будут заморозки, которые достигнут 0-3.

На западе Украины сегодня похолодает

Синоптики отмечают, что в восточных областях будет несколько теплее. Днем температура воздуха достигнет +8+12, ночью ожидается +3+6. Юг страны будет прохладным, там температура воздуха днем достигнет +9+12, ночью ожидается -1+6.

Прогноз в Киеве

В столице, по данным синоптиков, днем температура воздуха достигнет +9+11, ночью ожидаются заморозки до -1.

На западе Украины сегодня похолодает

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, тепло в Украину вернется 9 октября. Потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели.

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