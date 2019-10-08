Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Завтра вночі заморозки у повітрі досягнуть -5

Погода в Україні 9 та 10 жовтня різко погіршиться, очікуються сильні заморозки, які досягнуть -5. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що завтра вночі у східних, центральних, крім Вінницької та південних, крім Одеської, областях заморозки у повітрі досягнуть від 0 до -5.

Також, за прогнозом синоптиків, вночі 10 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях заморозки на поверхні грунту досягнуть від 0 до -3.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру давали прогноз погоди на сьогодні. Як зазначається, у західних областях різко похолодає до -10, а вночі очікуються заморозки. Заморозки вночі також і в інших областях, крім східних, Херсонської та Одеської.

Синоптики зазначають, що у Києві сьогодні теж холодно, вночі очікуються заморозки. Ранок у столиці холодний.

Крім того, за даними синоптиків, сьогодні вночі та вранці у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму місцями очікується дощ.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, тепло в Україну повернеться завтра, але ненадовго. Потепління розпочнеться вже в середу, поступово, не без дощів у середині тижня. Таким чином, сьогодні ще прохолодно на вулиці.