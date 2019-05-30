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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество    30.05.2019 - 09:15
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ряде областей пройдут дожди с грозами и градом

По прогнозам синоптиков погода в Украине 30 мая резко ухудшится, в частности, в ряде областей пройдут дожди с грозами и градом. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 30 мая в западных, северных, Винницкой, местами и в Черкасской, Кировоградской, Киевской и Одесской областях ожидаются грозы, в отдельных районах - град и шквалы до 15-20 м/с.

В Карпатах и на Закарпатье местами пройдут сильные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, накануне сильный град прошел в Тячевском районе Закарпатской области. В частности, жители села Ганичи сообщали о граде размером с орех, о нанесенном ущербе пока информации нет.

В целом сегодня, 30 мая, в восточных и большинстве центральных областях, а также южной части страны ожидается солнечная погода и жара. Температура воздуха в четверг в течение дня достигнет +32, а на западе будет прохладнее - от +17 до +23.

В Киеве в четверг дожди с грозами более вероятны во второй половине дня. А температура воздуха максимально поднимется до +27.

 

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
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