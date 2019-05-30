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Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство    30.05.2019 - 09:15
Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ряді областей пройдуть дощі з грозами і градом

За прогнозами синоптиків погода в Україні 30 травня різко погіршиться, зокрема, в ряді областей пройдуть дощі з грозами і градом. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 30 травня в західних, північних, Вінницькій, місцями і в Черкаській, Кіровоградській, Київській та Одеській областях очікуються грози, в окремих районах - град та шквали до 15-20 м/с.

У Карпатах та на Закарпатті місцями пройдуть сильні дощі (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, напередодні сильний град пройшов в Тячівському районі Закарпатської області. Зокрема, жителі села Ганичі повідомляли про град розміром з горіх, про завдані збитки поки інформації немає.

У цілому сьогодні, 30 травня, у східних та більшості центральних областях, а також південній частині країни очікується сонячна погода і спека. Температура повітря в четвер протягом дня досягне +32, а на заході буде прохолодніше - від +17 до +23.

У Києві в четвер дощі з грозами більш імовірні у другій половині дня. А температура повітря максимально підніметься до +27.

 

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
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