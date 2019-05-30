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Украину сегодня накроют дожди с грозами

Новости » Общество    30.05.2019 - 08:00
Украину сегодня накроют дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня дожди с грозами, днем до +27

Погода в Украине 30 мая 2019 будет преимущественно дождливой, без осадков только на востоке и местами в центре и на юге, температура воздуха днем достигнет +32. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины малооблачно и без осадков, температура днем от +29 до +32, ночью от +15 до +17. В центре дожди пройдут в Черкасской и Кировоградской областях, днем от +27 до +31, ночью от +15 до +17. На юге преимущественно без осадков, дожди пройдут только в Одесской области, температура воздуха днем от +25 до +31, ночью от +16 до +18. В Крыму без осадков, днем от +26 до +28, ночью от +15 до +17.

На западе Украины пройдут дожди с грозами, днем от +16 до +22, ночью от +10 до +15. В северных областях тоже прогнозируются дожди, днем от +23 до +29, ночью от +15 до +18. Кроме осадков в данных регионах сохраняется угроза локальных шквалов и града.

Украину сегодня накроют дожди с грозами

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 30 мая днем и ночью ожидаются дожди с грозами, дневная температура воздуха составит от +25 до +27, ночью от +16 до +18. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Украину сегодня накроют дожди с грозами

Фото: погода в Киеве и области

В Украине завтра потеплеет до +32
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