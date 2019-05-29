В Украине завтра потеплеет до +32

Иллюстративное фото(Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве 30 мая возможны дожди с грозами во второй половине дня, температура воздуха прогреется до +27

Погода в Украине: завтра, 30 мая, в западных областях страны ожидаются дожди с грозами, а в центральных областях - будет тело, температура воздуха прогреется до +32 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Как сообщает синоптик, волна на холодном атмосферном фронте завтра вызовет дожди и грозы в западных областях Украины, а также в северной части и Винницкой области.

"Этот фронт связан с дальним северным циклоном, который расположился аж на "хвостике" Скандинавии. Во время гроз возможны локальные шквалы и град.", - сообщила синоптик.

В восточных и большинстве центральных областях, а также южной части страны будет солнечная погода и жара.

Температура воздуха в четверг в течение дня достигнет +25 +32 градусов, а на западе похолодает до +17 +23 градусов.

В Киеве в четверг, 30 мая, дождь и гроза более вероятны во второй половине дня. А температура воздуха максимально прогреется до +27 градусов.

"Лето еще только собирается на выход, прячет тапочки и вагонные спортивки в чемодан, а летняя погода в Украине - уже полным ходом. Еще немного, и будем встречать любое лето на перроне, с люпином, розами и петушками", - отметила синоптик.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что сегодня, 29 мая, в Украине будет тепло и солнечно. В запарных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможны шквалы и град. Ветер с юга-востока будет достигать 15-20 м/с.

В Киеве будет сухо и жарко, без осадков. Температура воздуха прогреется до +26 +28 градусов.

Также синоптики из "Укргидрометцентра" сообщали, что сегодня в западной части страны ожидается облачная погода, а также грозовые дожди. Местами возможны значительные дожди, град и шквалы до 15-20 м/с.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха потеплеет до +​​24 +29 градусов. В южных и восточных областях температура воздуха местами прогреется до +30 +32 градусов.