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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Украина , Воскресенье 04 октября 2020 09:26
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
Фото: спасатели тушат пожар (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В части Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения пожаров ожидается на востоке и в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 4-5 октября в восточных областях и в большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее масштабные пожары вспыхнули в Луганской области. Их площадь уже превысила 20 тысяч гектаров. Из-за пожаров погибли 11 человек.

Отметим, спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил, что к уголовным делам по фактам пожаров приобщили видеозапись, на которой видно, как пророссийские боевики в Луганской области пытались поджечь сухую траву.

Также РБК-Украина писало, что ОБСЕ заявила об отсутствии существенного вреда сооружениям гражданского и коммерческого назначения вследствие лесных пожаров в Станице Луганской. В то же время наблюдатели зафиксировали большие массивы сгоревшего леса и подлеска.

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