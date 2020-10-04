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Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Україна , Неділя 04 жовтня 2020 09:26
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні
Фото: рятувальники гасять пожежу (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В частині України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Висока ймовірність виникнення пожеж очікується на сході та в Одеській області.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 4-5 жовтня у східних областях та в більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше масштабні пожежі спалахнули в Луганській області. Їх площа вже перевищила 20 тисяч гектарів. Через пожежі загинули 11 осіб.

Відзначимо, спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко повідомив, що до кримінальних справ за фактами пожеж долучили відеозапис, на якому видно, як проросійські бойовики в Луганській області намагалися підпалити суху траву.

Також РБК-Україна писало, що ОБСЄ заявила про відсутність істотної шкоди споруд цивільного та комерційного призначення внаслідок лісових пожеж в Станиці Луганській. Водночас спостерігачі зафіксували великі масиви згорілого лісу і підліска.

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