ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ОБСЕ не зафиксировала существенного вреда сооружениям в результате пожаров в Луганской области

Станица Луганская, Воскресенье 04 октября 2020 04:59
ОБСЕ не зафиксировала существенного вреда сооружениям в результате пожаров в Луганской области
Фото: ликвидация пожара (ГСЧС)
Автор: РБК-Украина

Мониторинговая миссия ОБСЕ заявила об отсутствии существенного вреда сооружениям гражданского и коммерческого назначения вследствие лесных пожаров в Станице Луганской. В то же время наблюдатели зафиксировали большие массивы сгоревшего леса и подлеска.

Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине № 236/2020 от 3 октября 2020 года.

Отмечается, что миссия не зафиксировала существенного вреда сооружениям гражданского и коммерческого назначения.

"Миссия и дальше следила за ситуацией с лесными пожарами возле КПВВ в Станице Луганской. По наблюдениям миссии, большинство лесных пожаров в этом районе ликвидировали, однако КПВВ до сих пор был закрыт", - говорится в отчете.

Напомним, борьба с пожарами в Луганской области продолжается. Вдоль линии разграничения на территории трех районов пока ситуация остается сложной, поскольку там в зону поражения попали десятки населенных пунктов.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что площадь пожаров в Луганской области превысила 20 тысяч гектаров.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ОБСЕЛуганскпожар
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь