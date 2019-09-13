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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Новости » Происшествия    13.09.2019 - 09:42
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
Иллюстративное фото (pixabey.com)

По 16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Погода в Украине 13 сентября способствует удерживанию чрезвычайного уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

С сегодняшнего дня по 16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киеве и Киевской области 13-16 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, сегодня в некоторых регионах температура снизится до +5, на юге ожидается до +30. В Карпатах температура воздуха ночью опуститься до +5-10 градусов, днем ожидается +14-19. В другой части Украины ожидается +23-28 днем, +7-12 - ночью.

РБК-Украина писало, что до конца недели ожидается приход настоящей осени. На выходных, 14-15 сентября, возможно резкое похолодание. В субботу, 14 сентября, по всей Украине дожди, кроме юга и некоторых западных областей.

На выходных, 14 и 15 сентября, ожидается похолодание и периодические дожди, однако в некоторых областях будет теплая погода. Теплая погода продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.

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