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Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Новини » Надзвичайні події    13.09.2019 - 09:42
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні
Ілюстративне фото (pixabey.com)

По 16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні 13 вересня сприяє утримуванню надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

З сьогоднішнього дня по 16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві та Київській області 13-16 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, сьогодні в деяких регіонах температура знизиться до +5, на півдні очікується до +30. В Карпатах температура повітря вночі опуститися до +5-10 градусів, вдень очікується +14-19. В іншій частині України очікується +23-28 вдень, +7-12 - вночі.

РБК-Україна писало, що до кінця тижня очікується прихід справжньої осені. На вихідних, 14-15 вересня, можливо різке похолодання. У суботу, 14 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та деяких західних областей.

На вихідних, 14 и 15 вересня, очікується похолодання та періодичні дощі, однак у деяких областях буде тепла погода. Тепла погода протримається до вихідних, а в суботу-неділю пройдуть періодичні дощі та похолодає.

В Україні продовжує утримуватися спека Завтра в Україні температура знизиться до +5
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