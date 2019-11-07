Синоптики предупредили о повышении уровня воды в водоемах до 1,5 метра

Повышение уровня воды в реках будет наблюдаться на западе Украины
Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках на западе Украины до 1,5 метра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в связи с ожидаемыми значительными дождями ожидается подъем уровней воды:
Отмечается, что повышение уровня воды в реках будет проходить в пределах русел, что не предполагает негативных последствий.
Напомним, 7 ноября в большинстве областей Украины пройдут дожди. В западных, северных, центральных и некоторых восточных областях ожидаются осадки. На остальной территории будет сухая и малооблачная погода.
В Укргидрометцентре сообщили, что до конца недели в Украине будут преобладать дожди. Температура воздуха местами поднимется до +21 тепла.
Ранее синоптик Наталка Диденко сообщила, что 7 ноября в Украину придет холодный атмосферный фронт.
Также РБК-Украина писало, что из-за ухудшения погоды в Украине было объявлено штормовое предупреждение.