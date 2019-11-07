Сегодня в большинстве областей Украины пройдут дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня дождь, днем до +12

Погода в Украине в четверг, 7 ноября, принесет дожди в большинство областей, температура днем местами поднимется до +20. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня в западных, северных, центральных и некоторых восточных областях ожидаются осадки. На остальной территории будет сухая и малооблачная погода. Температура воздуха днем на западе, севере и в центре будет колебаться от +11 до +15 градусов. На востоке и юге термометры покажут от +17 до +20 градусов.

Ночью в западных областях будет прохладно, от +4 до +8. В центральных и северных областях ночью от +5 до +9. В восточных и южных областях ночью будет тепло, от +10 до +14.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня синоптики прогнозируют дождливую погоду. Днем столбики термометров в столице будут держаться в пределах +10...+12, ночью температура снизится до +6...+8.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщила, что 7 ноября в Украину придет холодный атмосферный фронт. Сегодня в западных и северных областях возможны небольшие дожди. Днем температура воздуха в этих областях будет колебаться от +9 до +14, на остальной территории до +22.