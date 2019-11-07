Синоптики попередили про підвищення рівня води у водоймах до 1,5 метра

Підвищення рівня води у річках буде спостерігатися на заході України
Синоптики попередили про підвищення рівня води у річках на заході України до 1,5 метра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що у зв'язку з очікуваними значними дощами очікується підйом рівнів води:
Зазначається, що підвищення рівня води у річках буде проходити в межах русел, що не передбачає негативних наслідків.
Нагадаємо, 7 листопада в більшості областей України пройдуть дощі. У західних, північних, центральних і деяких східних областях очікуються опади. На решті території утримається суха та малохмарна погода.
В Укргідрометцентрі повідомили, що до кінця тижня в Україні будуть дожді. Температура повітря місцями підніметься до +21 тепла.
Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 7 листопада в Україну прийде холодний атмосферний фронт.
Також РБК-Україна писало, що через погіршення погоди в Україні було оголошено штормове попередження.