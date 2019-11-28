Синоптики попередили про дощ з мокрим снігом

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Закарпатській області значний дощ, в горах з мокрим снігом

Погода в Україні сьогодні погіршиться, у Закарпатській області сильні дощі з мокрим снігом. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Зазначається, що сьогодні на більшій частині території країни, а також у Києві та Київській області, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Крім того, у Закарпатській області значний дощ, в горах з мокрим снігом (I рівень небезпечності, жовтий). Дощ з снігом буде вдень та вночі.

Нагадаємо, синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. У західних, вночі та в східних, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях буде дощ, місцями з мокрим снігом. На Закарпатті очікується значний дощ, а на решті території без істотних опадів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність. Вдень очікується +1+3, а вночі -3-1. Також у столиці туман. Сьогодні на більшій частині території країни вночі та вранці буде туман, видимість 200-500 метрів.

РБК-Україна писало, погода в Україні з неділі погіршиться, знову похолодає і будуть морози. Похолодання прийде 1-2 грудня.