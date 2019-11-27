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Завтра в Киеве сильный туман

Новости » Общество     27.11.2019 - 17:15
Завтра в Киеве сильный туман
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость 200-500 метров

Погода в Киеве завтра, 28 ноября, усложнится, ожидается сильный туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что в столице ожидается туман ночью и утром, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге

Ранее сообщалось, что по прогнозам Укргидрометцентра, 28 ноября на большей части территории страны ночью и утром будет туман, видимость 200-500 метров. Кроме того, днем 28 ноября и ночью 29 ноября на Закарпатье ожидается значительный дождь, в горах с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый).

РБК-Украина писало, погода в Украине с воскресенья ухудшится, снова похолодает и будут морозы. Похолодание придет 1-2 декабря.

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