Завтра в Киеве сильный туман

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость 200-500 метров

Погода в Киеве завтра, 28 ноября, усложнится, ожидается сильный туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что в столице ожидается туман ночью и утром, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге

Ранее сообщалось, что по прогнозам Укргидрометцентра, 28 ноября на большей части территории страны ночью и утром будет туман, видимость 200-500 метров. Кроме того, днем 28 ноября и ночью 29 ноября на Закарпатье ожидается значительный дождь, в горах с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый).

РБК-Украина писало, погода в Украине с воскресенья ухудшится, снова похолодает и будут морозы. Похолодание придет 1-2 декабря.