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Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает

Новости » Общество     26.11.2019 - 12:06
Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Похолодание придет 1-2 декабря

Погода в Украине с воскресенья ухудшится, снова похолодает и будут морозы. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко Facebook.

Как отмечает синоптик, похолодание придет 1-2 декабря.

"Это потепление будет кратковременным, 1-2 декабря снова к нам придет похолодание. Поэтому пока что все равно внимательно следим за прогнозами погоды и за головой ибо изменчивость и прыжки будут и там,и там", - сообщила она.

Напомним, сегодня в Украине еще холодно. В западных, северных и Киевской областях сегодня облачно. Днем ожидается 0+4, а ночью -4-6. На востоке страны переменная облачность, днем ожидается 0+2, ночью ожидается -5-7.

Также сегодня ночью и утром в западных областях ожидается туман, видимость 200-500 метров. Кроме того, местами прогнозируют гололед, на дорогах гололедица.

Отметим, что погода в Украине 27 ноября улучшится, идет потепление. Днем будет +2+6 градусов, в западных и южных областях +5+11 градусов. В восточные области, в Днепропетровской области, местами в Полтавской области, Кропивницькій области и районах дожди и порывистый ветер.

В Украину идет потепление Синоптики предупредили о гололедице на дорогах
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