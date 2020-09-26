ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Автор: Максим Зайченко

В субботу, 26 сентября, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Карпатском регионе вероятность пожаров будет ниже.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 26 сентября в Украине, кроме Карпатского региона, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кабинет министров внес в парламент законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение пожарных норм. Проект закона был зарегистрирован 24 сентября под №4150.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине планируют установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов.

Отметим, 25 сентября в Харькове произошел масштабный пожар на Центральном рынке.

Также сообщалось, что в Одесской области произошел пожар на базе отдыха, в результате которого погиб один человек.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГСЧСпожарная опасность