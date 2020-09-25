ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Харькове произошел масштабный пожар на Центральном рынке

Харьков, Пятница 25 сентября 2020 23:05
В Харькове произошел масштабный пожар на Центральном рынке
Фото: спасатели тушат пожар (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Харькове вечером 25 сентябре возник крупный пожар. Очевидцы сообщают, что горит Центральный рынок.

Видео пожара опубликовали в Telegram-канале "Нетипичный Харьков".

В ГСЧС пока не прокомментировали информацию о пожаре.

Большой пожар на Центральном рынке

Опубліковано Харьков 1654 Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Напомним, в Харькове утром ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме. В результате пожара погибли два человека.

РБК-Украина писало, что около 10 вечера спасатели потушили самолет АН-26, который упал под Чугуевом Харьковской области. На борту был 21 курсант и 7 офицеров, погибли 22 человека.

В ГСЧС сообщили, что продолжают поиски четырех пропавших в результате пожара.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Харьковпожар
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь