Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

У суботу, 26 вересня, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В Карпатському регіоні ймовірність пожеж буде нижчою.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 26 вересня в Україні, крім Карпатського регіону, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроект, який передбачає посилення відповідальності за порушення пожежних норм. Проект закону був зареєстрований 24 вересня під №4150.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні планують встановити відповідальність за випалювання трави та підпали лісів.

Відзначимо, 25 вересня в Харкові сталася масштабна пожежа на Центральному ринку.

Також повідомлялося, що в Одеській області сталася пожежа на базі відпочинку, в результаті якої загинула одна особа.