Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Фото: ликвидация лесного пожара (dsns.gov.ua)

В субботу, 26 сентября, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Карпатском регионе вероятность пожаров будет ниже.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 26 сентября в Украине, кроме Карпатского региона, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кабинет министров внес в парламент законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение пожарных норм. Проект закона был зарегистрирован 24 сентября под №4150.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине планируют установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов.

Отметим, 25 сентября в Харькове произошел масштабный пожар на Центральном рынке.

Также сообщалось, что в Одесской области произошел пожар на базе отдыха, в результате которого погиб один человек.