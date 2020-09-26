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Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Украина , Суббота 26 сентября 2020 08:42
Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине
Фото: ликвидация лесного пожара (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В субботу, 26 сентября, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Карпатском регионе вероятность пожаров будет ниже.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 26 сентября в Украине, кроме Карпатского региона, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кабинет министров внес в парламент законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение пожарных норм. Проект закона был зарегистрирован 24 сентября под №4150.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине планируют установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов.

Отметим, 25 сентября в Харькове произошел масштабный пожар на Центральном рынке.

Также сообщалось, что в Одесской области произошел пожар на базе отдыха, в результате которого погиб один человек.

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