Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Фото: лесной пожар (УНИАН)

Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров

Сегодня, 7 августа, в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в восточных, центральных, западных и некоторых южных областях. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

Как сообщается, в Одесской, Николаевской, восточных, большинстве центральных и западных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Напомним, 7 августа на всей территории Украины ожидается сухая и жаркая погода, а температура воздуха в регионах будет наблюдаться от +27 до +35 градусов.

Кроме того, погода в Украине в августе будет теплой и с умеренным количеством осадков.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что погода в Украине в первую неделю августа будет теплой, а дождей и гроз на территории страны не ожидается.