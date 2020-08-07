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Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

П'ятниця 07 серпня 2020 09:04
Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: лісова пожежа (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж

Сьогодні, 7 серпня, в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у східних, центральних, західних та деяких південних областях. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

Як повідомляється, в Одеській, Миколаївській, східних, більшості центральних та західних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, 7 серпня на всій території України очікується суха та спекотна погода, а температура повітря в регіонах буде спостерігатися від +27 до +35 градусів.

Крім того, погода в Україні в серпні буде теплою і з помірною кількістю опадів.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні в перший повний тиждень серпня буде теплою, а дощів і гроз на території країни не очікується.

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