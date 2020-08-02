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Постепенное потепление без осадков: прогноз погоды на неделю

Украина, Воскресенье 02 августа 2020 16:05
Постепенное потепление без осадков: прогноз погоды на неделю
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

С понедельника в Украине начнется постепенное потепление

Погода в Украине в первую полную неделю августа будет теплой. Дождей и гроз на территории страны не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 3 августа

Так, в понедельник дожди уже уйдут из всех регионов. Будет тепло, но не жарко, до +28 тепла. Наивысшая температура воздуха ожидается на западе Украины.

Постепенное потепление без осадков: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 4 августа

Во вторник температурная ситуация в западных областях останется такой же, но потеплеет в остальной части страны. Ожидается до +31 тепла на юге и в центральных областях.

Постепенное потепление без осадков: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 5 августа

Будет более пасмурно, но температура продолжит удерживаться на прежних уровнях, хоть и местами будет ощущаться незначительное похолодание.

Постепенное потепление без осадков: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 6 августа

В этот день наступит настоящая жара. На юге воздух прогреется до +35 градусов тепла. В остальных регионах температура будет колебаться в пределах +26 +32 тепла.

Постепенное потепление без осадков: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 7 августа

Ситуация с погодой по стране сильно не поменяется. Будут все те же +35 тепла на юге и отсутствие осадков во всех регионах страны.

Постепенное потепление без осадков: прогноз погоды на неделю

Напомним, ранее синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 3 августа.

Также РБК-Украина сообщало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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