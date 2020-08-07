Жара до +35 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Жарче всего будет на юго-востоке страны
Сегодня, 7 августа, на всей территории Украины ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха в регионах будет наблюдаться от +27 до +35 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Таким образом, во всех областях сегодня ожидается умеренная облачность, однако без осадков. Жарче всего будет на юго-востоке страны.
В западных областях температура воздуха днем составит от +27 до +32, а ночью от +13 до +17 тепла.
В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от +29 до +35. Ночью столбики термометров опустятся до +14 +18.
В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +30 +35, а ночью она опустится до +16 +23.
Фото: погода в Украине на 7 августа (meteo.gov.ua)
В Киевской области и в столице сегодня будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха днем ожидается от +29 до +33, а ночью от +13 +18 тепла.
Фото: погода в Киеве и области на 7 августа (meteo.gov.ua)
Напомним, погода в Украине в первую неделю августа будет теплой, а дождей и гроз на территории страны не ожидается.
Кроме того, погода в Украине в августе будет теплой и с умеренным количеством осадков.