UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Україну накриють перші заморозки: вже цього тижня очікується до -5

15:30 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Найближчим часом в окремих областях України можуть бути відчутні заморозки вночі та вранці. Хоча вдень погода очікується по-осінньому комфортна.

Докладніше про попередження синоптиків та прогноз погоди в цих регіонах вдень 30 вересня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

В яких областях і коли ймовірні заморозки

Згідно з попередженням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, небезпечні метеорологічні явища по території Львівської області очікуються у період:

  • з середи, 30 вересня;
  • до неділі, 4 жовтня.

Йдеться про заморозки 0...-2°С вночі та вранці (місцями):

  • на поверхні ґрунту;
  • у повітрі.

По місту Львову заморозки вночі та вранці (з 30 вересня до 4 жовтня) ймовірні на поверхні ґрунту.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти .

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львівській області (інфографіка: facebook.com/LvivMeteo)

Тим часом Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попередив мешканців і гостей регіону про заморозки на поверхні ґрунту 0...-5°С по місту Івано-Франківську та області:

  • вночі 30 вересня;
  • вночі 1 жовтня.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Івано-Франківській області (інфографіка: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Що покажуть стовпчики термометрів вдень 30 вересня

Згідно з прогнозом синоптиків, погоду по Львівській області впродовж 30 вересня визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Опади - не передбачаються. Вночі та вранці ймовірний слабкий туман.

Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень може становити:

  • по Львівській області - близько +17...+22°С;
  • по місту Львову - близько +18...+20°С.

В Івано-Франківській області погода в середу також очікується з мінливою хмарністю й без опадів.

Вночі та вранці - слабкий туман.

Вітер - східний, зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень можуть показати:

  • по Івано-Франківській області +17...+22°С;
  • по місту Івано-Франківськ +20...+22°С;
  • на високогір'ї Карпат +8...+13°С.

"Медико-метеорологічні умови 1 типу. Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900 м", - уточнили спеціалісти обласного центру з гідрометеорології.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу. Тоді у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як реально працюють синоптики й створюються прогнози погоди.

Читайте також, чому може "брехати" домашній термометр і як температуру повітря вимірюють точно.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніНегода в УкраїніПогода на тижденьПогода на деньКліматологМетеорологОсінь