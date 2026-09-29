Україну накриють перші заморозки: вже цього тижня очікується до -5

Найближчим часом в окремих областях України можуть бути відчутні заморозки вночі та вранці. Хоча вдень погода очікується по-осінньому комфортна.
Докладніше про попередження синоптиків та прогноз погоди в цих регіонах вдень 30 вересня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з попередженням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, небезпечні метеорологічні явища по території Львівської області очікуються у період:
Йдеться про заморозки 0...-2°С вночі та вранці (місцями):
По місту Львову заморозки вночі та вранці (з 30 вересня до 4 жовтня) ймовірні на поверхні ґрунту.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти .
Тим часом Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попередив мешканців і гостей регіону про заморозки на поверхні ґрунту 0...-5°С по місту Івано-Франківську та області:
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти.
Згідно з прогнозом синоптиків, погоду по Львівській області впродовж 30 вересня визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.
Опади - не передбачаються. Вночі та вранці ймовірний слабкий туман.
Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень може становити:
В Івано-Франківській області погода в середу також очікується з мінливою хмарністю й без опадів.
Вночі та вранці - слабкий туман.
Вітер - східний, зі швидкістю 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів вдень можуть показати:
"Медико-метеорологічні умови 1 типу. Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900 м", - уточнили спеціалісти обласного центру з гідрометеорології.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу. Тоді у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як реально працюють синоптики й створюються прогнози погоди.
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