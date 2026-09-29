Україну накриють перші заморозки: вже цього тижня очікується до -5

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу. Тоді у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як реально працюють синоптики й створюються прогнози погоди.

Читайте також, чому може "брехати" домашній термометр і як температуру повітря вимірюють точно.