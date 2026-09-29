Украину накроют первые заморозки: уже на этой неделе ожидается до -5

Напомним, ранее мы рассказывали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада. Тогда в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -3°С.

Между тем, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как реально работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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