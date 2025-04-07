Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні явища в Україні: деталі

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що в Україні діє попередження про небезпечні та стихійні явища. Йдеться про всі регіони країни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, у всіх областях України прогнозують заморозки у повітрі (0-5°C) вночі та вранці:
"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили синоптики.
Уточнюється, що такі погодні умови:
Отже, водіям у цей період потрібно бути особливо обережними. А тим, хто опікується рослинами, - намагатись максимально убезпечити їх від холоду.
Впродовж вівторка, 8 квітня, в цілому по Україні погода очікується хмарною, з проясненнями.
Невеликий мокрий сніг можливий вночі у східних областях. А вдень:
На решті території - без істотних опадів.
Зазначається також, що у західних, північних та у Вінницькій областях - на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
"Вночі заморозки у повітрі 0-5°C (в Карпатах 6-11°C). Температура вдень 1-4°C тепла, у південних областях 4-9°C", - уточнили в УкрГМЦ.
У Києві та в Київській області впродовж 8 квітня буде також хмарно, з проясненнями.
Вночі - без істотних опадів, вдень - невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.
"Вночі по області заморозки в повітрі 0-5°C, температура вдень 1-4°C тепла. У Києві заморозки в повітрі 0-2°C, температура вдень 1-3° тепла", - повідомили синоптики.
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чому з 6 квітня зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.
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