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Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні явища в Україні: деталі

Українців поперджають про небезпечні та стихійні погодні явища (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що в Україні діє попередження про небезпечні та стихійні явища. Йдеться про всі регіони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Про які небезпечні й стихійні явища йдеться

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, у всіх областях України прогнозують заморозки у повітрі (0-5°C) вночі та вранці:

  • з 8 квітня;
  • до 11 квітня.

"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили синоптики.

Уточнюється, що такі погодні умови:

  • ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств;
  • призведуть до порушення руху транспорту на дорогах;
  • пошкодять ранньоквiтучі плодові дерева та рослини.

Попередження про небезпечні та стихійні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Отже, водіям у цей період потрібно бути особливо обережними. А тим, хто опікується рослинами, - намагатись максимально убезпечити їх від холоду.

Прогноз погоди по Україні

Впродовж вівторка, 8 квітня, в цілому по Україні погода очікується хмарною, з проясненнями.

Невеликий мокрий сніг можливий вночі у східних областях. А вдень:

  • у західних областях;
  • у північних областях;
  • у більшості центральних областей.

На решті території - без істотних опадів.

Зазначається також, що у західних, північних та у Вінницькій областях - на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

"Вночі заморозки у повітрі 0-5°C (в Карпатах 6-11°C). Температура вдень 1-4°C тепла, у південних областях 4-9°C", - уточнили в УкрГМЦ.

Прогноз погоди в Україні на 8 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди в Києві та області

У Києві та в Київській області впродовж 8 квітня буде також хмарно, з проясненнями.

Вночі - без істотних опадів, вдень - невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.

"Вночі по області заморозки в повітрі 0-5°C, температура вдень 1-4°C тепла. У Києві заморозки в повітрі 0-2°C, температура вдень 1-3° тепла", - повідомили синоптики.

Прогноз погоди в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чому з 6 квітня зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.

Читайте також, що відбувається на високогір'ї Карпат, де 7 квітня зранку зафіксували 18 градусів морозу та близько 30 см снігу.

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