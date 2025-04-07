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У Карпатах - 18 градусів морозу та близько 30 см снігу: неймовірні кадри

Понеділок 07 квітня 2025 10:32
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У Карпатах - 18 градусів морозу та близько 30 см снігу: неймовірні кадри Карпати засипало снігом на тлі похолодання (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат достатньо сильний мороз. Йдеться про мінус 18 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію рятувальників у Facebook.

Що відомо про погодні умови на високогір'ї Карпат

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 7 квітня 2025 року, температуру повітря на рівні -18°C зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.

"Хмарно, туман. Вітер - північно-західний, 7 м/с... Падає сніг", - розповіли українцям.

У Карпатах - 18 градусів морозу та близько 30 см снігу: неймовірні кадриПогода на горі Піп Іван зранку 7 квітня (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

При цьому дещо "нижче" - в урочищі Заросляк - станом на 7:30 ранку зафіксували 9 градусів морозу.

Там також хмарно і сніжить. Вітер - південно-західний, 1-2 м/с.

У Карпатах - 18 градусів морозу та близько 30 см снігу: неймовірні кадриПогода в урочищі Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що ще вчора (в неділю, 6 квітня) у прес-службі Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook повідомили про ускладнення погодних умов на високогір'ї та поділились кадрами з вершини гори Піп Іван.

Згідно з інформацією рятувальників, там випало близько 30 см снігу.

У зв'язку з різким погіршенням погодних умов, українців закликали утриматись від виходів у гори до стабілізації погоди (пориви вітру та хуртовини можуть становити смертельну небезпеку, адже обмежена видимість ускладнює орієнтування навіть для досвідчених туристів).

Як рятували туриста, що заблукав у Карпатах під час негоди

У ДСНС розповіли також, як рятували туриста, що заблукав у засніженому високогір'ї Карпат.

Він вийшов із селища Ворохта в напрямку гори Піп Іван Чорногірський, втратив орієнтування в районі сідловини Верховинського району і потребував допомоги.

У Карпатах - 18 градусів морозу та близько 30 см снігу: неймовірні кадриРятувальна операція у Карпатах (фото: facebook.com/dsns.if)

"Рятувальники знайшли заблукалого чоловіка 1987 року народження, жителя міста Київ, у стані загального переохолодження та обмороження рук. Надали йому першу домедичну допомогу та здійснили супровід до села Дземброня, Верховинського району, де передали медикам", - поділились у ДСНС.

Уточнюється, що для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено:

  • п'ятьох гірських рятувальників селища Верховина;
  • дві одиниці техніки;
  • квадроцикл.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чому з 6 квітня зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.

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