Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях в Украине: детали

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что в Украине действует предупреждение об опасных и стихийных явлениях. Речь идет обо всех регионах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно информации Укргидрометцентра, во всех областях Украины прогнозируют заморозки в воздухе (0-5°C) ночью и утром:
"II уровень опасности, оранжевый", - отметили синоптики.
Уточняется, что такие погодные условия:
Следовательно, водителям в этот период нужно быть особенно осторожными. А тем, кто занимается растениями, - стараться максимально обезопасить их от холода.
В течение вторника, 8 апреля, в целом по Украине погода ожидается облачной, с прояснениями.
Небольшой мокрый снег возможен ночью в восточных областях. А днем:
На остальной территории - без существенных осадков.
Отмечается также, что в западных, северных и в Винницкой областях - на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
"Ночью заморозки в воздухе 0-5°C (в Карпатах 6-11°C). Температура днем 1-4°C тепла, в южных областях 4-9°C", - уточнили в УкрГМЦ.
В Киеве и в Киевской области в течение 8 апреля будет также облачно, с прояснениями.
Ночью - без существенных осадков, днем - небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.
"Ночью по области заморозки в воздухе 0-5°C, температура днем 1-4°C тепла. В Киеве заморозки в воздухе 0-2°C, температура днем 1-3° тепла", - сообщили синоптики.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, почему с 6 апреля снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.
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