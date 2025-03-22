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Синоптики попередили про сильні пориви вітру в Києві завтра: правила поведінки

Фото: у Києві очікуються пориви вітру 23 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 23 березня, в Україні трохи похолодає, зокрема за рахунок вітру. У Києві очікуються пориви 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За прогнозом синоптиків, у Києві завтра хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 1-3° тепла, вдень - 11-13° тепла.

Фахівці дали поради, як діяти під час сильного вітру:

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними машини.

Ситуація в Києві

У Києві спостерігалося тимчасове погіршення стану повітря 22 березня. У такому випадку варто дотримуватися деяких правил.

Детальніше про погоду на 23 березня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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