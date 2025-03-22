Синоптики попередили про сильні пориви вітру в Києві завтра: правила поведінки

Ситуація в Києві

У Києві спостерігалося тимчасове погіршення стану повітря 22 березня. У такому випадку варто дотримуватися деяких правил.

Детальніше про погоду на 23 березня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.