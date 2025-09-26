Синоптики оголосили про початок осені в Києві

Осінь визначається стійким переходом середньодобової температури повітря нижче 15 градусів тепла.

Рекорди початку сезону

Найраніше метеорологічна осінь у Києві наставала 25 серпня 1993 року. Найпізніше вона почалася 15 жовтня у 2020 році.

Цьогорічна дата входить у число відносно пізніх, але не є рекордною.

Завершення літа

Метеорологічне літо цього року тривало з 21 травня по 23 вересня. Загалом воно охопило 126 днів.

Для порівняння, найдовше літо було у 2012 році й тривало 166 днів. Найкоротше зафіксували у 1990 році - лише 88 днів.