Синоптики объявили о начале осени в Киеве

Осень определяется устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 15 градусов тепла.

Рекорды начала сезона

Ранее всего метеорологическая осень в Киеве наступала 25 августа 1993 года. Позднее всего она началась 15 октября в 2020 году.

Нынешняя дата входит в число относительно поздних, но не является рекордной.

Завершение лета

Метеорологическое лето в этом году длилось с 21 мая по 23 сентября. В целом оно охватило 126 дней.

Для сравнения, самое длинное лето было в 2012 году и длилось 166 дней. Самое короткое зафиксировали в 1990 году - всего 88 дней.